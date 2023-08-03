Москва, 3 августа, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Расширение БРИКС является предметом дискуссий, заявил на брифинге 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва относится к возможности принятия в объединение Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперёд и до того, как дискуссии состоятся между государствами — членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В той или иной форме, подчеркнул представитель Кремля, расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. Тем более, отметил он, речь идёт о странах, с которыми у России осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях.

Песков также добавил, что введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение состава участников объединения БРИКС уже по итогам очередного саммита «пятёрки», который пройдёт в ЮАР. Он поддержал вступление в объединение Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Это заявление прозвучало на фоне появившейся информации, что Бразилия стала основным противником расширения БРИКС. Согласно источникам Reuters, бразильское руководство беспокоится, что альянс потеряет авторитет после приёма других стран.

До этого стало известно, что против расширения БРИКС выступает ещё один член этого объединения — Индия, которая настаивает на создании строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие страны.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».