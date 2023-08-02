Бразилиа, 2 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал скорейшее вступление в БРИКС стран, которые удовлетворяют критериям, говорится в заявлении главы бразильского МИД Мауру Виейра.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Лула да Силва поддержал вступление в объединение Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом Виейра подчеркнул, что решение о расширении состава БРИКС должно быть единогласным.

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Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бразилии сообщило, что республика стала основным противником расширения БРИКС. Бразильское руководство беспокоится, что альянс потеряет авторитет после приёма других стран.

До этого стало известно, что против расширения БРИКС выступает ещё один член этого объединения — Индия, которая настаивает на создании строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие страны.

Комментируя будущее БРИКС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что вопрос расширения БРИКС обсуждается на экспертном уровне и будет обсуждаться.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».