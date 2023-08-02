Бразилиа, 2 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Бразилия стала основным противником расширения БРИКС из-за беспокойства, что альянс потеряет авторитет при приёме других стран. Об этом сообщило 2 августа агентство Reuters со ссылкой на трёх неназванных представителей правительства республики.

Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости

Китай давно настаивает на расширении альянса, Россия хочет заручиться поддержкой союзников в условиях конфликта на Украине, ЮАР недавно провела встречу «Друзей БРИКС» с участием стран, желающих войти в организацию. Опасавшаяся быстрого расширения Индия может всё же согласиться с этой идеей, говорится в статье. Исключением стала Бразилия.

«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплочённостью группы и сохранением её места в группе важных стран», — сказал агентству один из собеседников.

По словам источников в Бразилиа, правительство страны будет выступать за постепенное расширение, поддержание регионального баланса и сохранения главенствующей роли пяти постоянных членов.

Один из них добавил, что новых участников будут принимать в качестве партнёров, участвующих в саммитах, но эти страны не будут становиться полноправными участниками, как в других международных организациях.

В какой-то момент Бразилии придётся уступить. Страной управляют реалисты, которым не свойственно блокировать что-либо. Но хорошим для Бразилии это решение не будет, констатировал источник.

Доцент кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель отметил, что прежде Бразилии было комфортно из-за лидирующей позиции Индии в противодействии расширению. Но Индия, похоже, смягчила своё сопротивление.

Стуенкель назвал Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС. Приём в организацию Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии, по его мнению, изменит динамику группы и помешает сохранить влияние таким странам, как Бразилия.

Ранее Bloomberg сообщило о нежелании Бразилии и Индии поддержать призыв Китая к быстрому расширению БРИКС. Эти государства намерены использовать саммит в ЮАР, который пройдёт 22–24 августа, для обсуждения возможного привлечения других участников в статусе наблюдателей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что по меньшей мере 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС. В конце июня официальную заявку подала Эфиопия.

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин 18 июля заявил, что Москва рассчитывает на скорое согласование критериев приёма в БРИКС новых членов.