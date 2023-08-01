Чикаго, США, 1 августа, 2023, 03:14 — ИА Регнум. На товарной бирже в Чикаго цена пшеницы в понедельник, 31 июля, впервые после разрыва зерновой сделки упала до 6,66 доллара за бушель, несмотря на заявления Госдепартамента США о повышении стоимости зерна на 17%.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

По данным торгов, стоимость фьючерса на поставку пшеницы в сентябре 2023 года на бирже снизилась более чем на 5,3% до уровня 6,66 доллара за бушель в сравнении с показателем 7,04 доллара за бушель на момент закрытия торгов 28 июля.

18 июля после выхода России из зерновой сделки стоимость фьючерса составляла 6,7 доллара за бушель на дату закрытия торгов. Максимального значения за месяц в 7,77 доллара цена пшеницы достигала 25 июля.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 31 июля на брифинге для журналистов обвинил Россию в намерении «использовать продовольствие в качестве оружия». Он заявил о росте на 17% цен на зерно после прекращения действия черноморской инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, Россия заявила о приостановке действия так называемой «зерновой сделки» 17 июля. Ни одно из данных России годом ранее обещаний так и не было выполнено, отметил президент РФ Владимир Путин. Россия может рассмотреть возможность возвращения в сделку, но только после фактического выполнения обещаний, добавил глава государства.

Большинство продукции с Украины поступало не в беднейшие страны мира, а на Запад, украинские и западные компании просто зарабатывали на этой сделке, отмечал Путин. Запад не только не помогал поставлять зерно в беднейшие страны, но и мешает России это делать, подчеркнул президент. В рамках зерновой сделки с украинской территории почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн грузов.