Москва, 2 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин изложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану позицию России по зерновой сделке. В ходе телефонного разговора он подтвердил, что Москва готова вернуться к ней после выполнения Западом своих обязательств, сообщила 2 августа пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия «пакетных» соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что очередное продление договорённости потеряло смысл, так как прогресс в реализации российской части зерновой сделки отсутствовал полностью. Он подтвердил, что РФ готова вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед ней.

Также подчёркнуто, добавили в Кремле, что надёжные варианты поставок российского зерна прорабатываются с учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран. Рассматриваются и поставки на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эрдоган заявил, что Анкара до последнего прилагала усилия по спасению зерновой сделки. Саму договорённость он назвал вошедшим в историю дипломатическим успехом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия США не позволили реализовать российскую часть зерновой сделки. Она призвала американских чиновников не делать вид, что Вашингтон всеми силами способствовал поставкам российских удобрений и продовольствия. Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США, подчеркнула дипломат.