Москва, 3 августа, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Посол Пекина в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что расширение НАТО на восток усилит напряженность в АТР и вполне может привести к новой холодной войне. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Nato. int НАТО

«Продвижение НАТО на восток расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», — высказал своё мнение дипломат.

Ханьхуэй акцентировал, что на данный момент страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество «единой судьбы». Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности.

Настойчивое продвижение на восток военно-политического блока, по мнению посла, «не встречает поддержки», многие высказывают сопротивление, при этом даже страны — участницы НАТО.

Чжан Ханьхуэй заявил, что страны НАТО уже более 30 лет разжигают огонь, разрушая стабильность в мире. Именно альянс стал основной причиной конфликта на Украине. Альянс должен был исчезнуть с окончанием холодной войны, но он процветает, продолжает провоцировать войны и конфликты.

Дипломат также считает, что куда бы НАТО «ни протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

Как сообщало ИА Регнум, Россия желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита Россия — Африка.

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой перебросить часть денег, предназначавшихся для дополнительного финансирования Украины, на поставки вооружений Тайваню.

США и ЕС должны создать новую сопоставимую с НАТО структуру, которую необходимо использовать для решения проблем XXI века, считает бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт.