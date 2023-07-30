Вашингтон, 31 июля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. США и ЕС должны создать новую сопоставимую с НАТО структуру, которую необходимо использовать для решения проблем XXI века, написал бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт в своей статье для газеты Financial Times.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс «оказывает всем незаменимую услугу». Вместе с тем дипломат считает, что НАТО «поглощает всё внимание по обе стороны Атлантики», игнорируя вопросы, которые выходят за пределы его обязательств.

Айзенштадт пояснил, что следует «координировать, а не держать в отдельных блоках» вопросы военной и экономической безопасности, а также экономического развития. Экс-посол внёс в список современных мировых проблем усиление Китая, угрозу климатических изменений, разрыв цепочек поставок, совершенствование искусственного интеллекта, восстановление Украины, а также ядерные программы Ирана и КНДР.

Он полагает, что работа над этими вопросами требует укрепления сотрудничества между США и ЕС. Кроме того, Айзенштадт призвал учредить ежегодные двухсторонние саммиты Евросоюз — Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал, что НАТО может развалиться изнутри без помощи России. Он напомнил о давнем высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга альянса.

В середине марта в журнале Foreign Affairs появилась публикация, авторы которой предложили создать Западу новый военный блок по аналогу НАТО. По их мнению, это позволило бы активней поддерживать Украину. Авторы статьи добавили, что новая структура помогла бы решать вопросы контроля и узаконивания присутствия западных военных войск на украинской территории.