Москва, 3 августа, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны НАТО уже более 30 лет разжигают огонь, разрушая стабильность в мире. Именно альянс стал основной причиной конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Более 30 лет НАТО разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьёзно повлияли на порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса», — цитирует ТАСС китайского дипломата.

По мнению посла, военно-политический блок должен был исчезнуть с окончанием холодной войны. При этом Североатлантический альянс процветает, продолжает провоцировать войны и конфликты.

Чжан Ханьхуэй также считает, что куда бы НАТО «не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

Как сообщало ИА Регнум, большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами НАТО, захватили российские военные на купянском и краснолиманском направлениях.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО — прямые участники конфликта на Украине, так как они не только поставляют оружие, но и готовят кадры для киевского режима на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.