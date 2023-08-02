Москва, 2 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину о своей поездке на Дальний Восток. Об этом глава государства сообщил 2 августа на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Вы упомянули о поездке Михаила Владимировича на Дальний Восток, он мне сегодня с утра рассказывал о результатах этой поездки», — сказал Путин, обращаясь к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин 24 июля прибыл во Владивосток для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Его поездка по Дальнему Востоку и Сибири продлилась четыре дня. Столицу Приморья он впервые посетил в должности премьера, а также побывал в Улан-Удэ, Норильске и Горно-Алтайске.

В Бурятии на встрече с работниками локомотивовагоноремонтного завода премьер заявил, что поручит Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа. Без этого, по его словам, нельзя справиться с задачами по расширению провозных мощностей для Восточного полигона.