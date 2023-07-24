Владивосток, 24 июля, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл 24 июля во Владивосток для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Вице-премьер осмотрит выставку форума, в ДВФУ встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы. рф».

Кроме того, запланировано выступление Мишустина на пленарной сессии форума.

Отмечается, что поездка Михаила Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири продлится четыре дня. Кроме Владивостока (здесь он находится в первый раз в должности премьера), он посетит Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск.

В рабочую группу также вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минсоцразвития Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА Регнум, проекты развития получат ещё пять городов Дальнего Востока России, заявил 14 марта президент Владимир Путин на совещании в Улан-Удэ.

Мастер-планы должны включать градостроительные решения — ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание школ, детсадов, больниц, дорог и мостов.

Кроме того, они должны сочетаться с развитием экономики и использованием конкурентных преимуществ городов и территорий.

Путин призвал кардинально повысить уровень жизни на Дальнем Востоке.