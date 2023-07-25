Улан-Удэ, 25 июля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Минпромторгу, Минтрансу и РЖД будут даны поручения рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности. Об этом в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава российского правительства пояснил, что без увеличения провозной мощности справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе по расширению провозных мощностей для Восточного полигона, нельзя.

«Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности», ― указал Мишустин.

По словам премьер-министра, необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру — и логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Поездка премьер-министра по Дальнему Востоку и Сибири продлится четыре дня. Кроме Владивостока (здесь он находится в первый раз в должности премьера), он посетит Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск.