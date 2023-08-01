Краснодар, 1 августа, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

Михаил Кутузов/ТАСС

По её информации, вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина России Артура Катрычко 1988 года рождения, который был приговорён к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.

В суде было установлено, что фигурант установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение получал и передавал за рубеж информацию, ставшую ему известной в рамках осуществления служебной деятельности.

В материалах дела указано, что данные сведения могли быть использованы против безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу иностранной разведке сведений, которые могли быть использованы против безопасности России. Согласно материалам дела, житель Краснодара, бывший сотрудник минприроды Краснодарского края, собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.