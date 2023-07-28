Самара, 28 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Виновника взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе задержали, сообщил 28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

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«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ», — сообщил Хинштейн.

По данным, которыми располагает депутат, задержанный — работник завода, приехавший в Россию с территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Хинштейн распространил информацию о взрыве, прогремевшем на НПЗ в Самаре.

По его данным, на территории предприятия сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, не произошло и значительных разрушений.

28 июля Минобороны сообщило о взрыве на территории города Таганрога Ростовской области. Ведомство квалифицировало случившееся как террористический акт, который осуществила Украина, запустив ракету по мирным жителям.