Екатеринбург, 2 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Мошенники, которые отправляют россиян поджигать военкоматы и другие административные здания, находятся за пределами России, заявила 2 августа пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Их жертвами, как правило, являются социально уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению.

«Для достижения своих преступных целей злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Мошенники получали данные обманным путём, эти данные они впоследствии использовали для манипулирования сознанием жертв. В частности, для возврата денежных средств им предлагали совершить террористический акт.

В УФСБ уточнили, что за последние двое суток произошло более десяти поджогов военкоматов в разных регионах страны, в большинстве случаев исполнители стали жертвами телефонных мошенников.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа стало известно, что 66-летняя женщина, работающая кассиром в супермаркете, пыталась поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Она была задержана по горячим следам.

В Ставрополе 1 августа женщина попыталась бросить в здание городского военкомата бутылку с зажигательной смесью. Она стала жертвой мошенников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В Петербурге на улице Чайковского вечером 31 июля мужчина поджёг двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота легковым автомобилем. Задержанный мужчина рассказал, что поступил так из-за кредитов. Инструкции он получил от якобы сотрудника безопасности банка.