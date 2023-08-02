Москва, 2 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации как к своим и делать это по зову сердца.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин и семья полковника Дениса Иванова, удостоенного звания Героя России (посмертно)

Так, в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля глава государства обратился к семьям военных, которые «уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами».

«Хочу, чтобы меня вот здесь из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи, и их дети — наши дети. И относиться нужно именно так», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что это необходимо делать «не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца».

Всем присутствующим на церемонии военнослужащим президент России пожелал быть здоровыми, чтобы так же служили Отечеству и Родине, как они делали это до сих пор.

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии вручения государственных наград президент России Владимир Путин заявил, что погибшие участники специальной военной операции ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Государственные награды в Кремле получили военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, а также деятели образования и науки, медицины, культуры и некоторых отраслей экономики.