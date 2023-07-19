Москва, 19 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Участие в российской спецоперации на Украине — это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он выразил добрые пожелания победителю второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Илье Штокману, который принял решение отправиться на фронт добровольцем, а также пожелал успехов его сослуживцам.

«Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днём, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что имена участников СВО будут присвоены российским городам, улицам, паркам и школам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации. В июне он заявил, что каждый из участников СВО — герой. Президент отметил, что сражаться бойцам приходится в самых жёстких условиях: «артобстрелы, танки, бронемашины» на фронте реальны, это не кадры из кино. Он также заверил, что власти страны сделают всё возможное для помощи участникам СВО и их семьям.