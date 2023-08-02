Москва, 2 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Погибшие участники специальной военной операции России ушли как герои, не дрогнув и не отступив, заявил 2 августа на церемонии вручения государственных наград президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

Поблагодарив награждённых орденами за их труд и служение, президент отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва, сражавшихся и героически погибших в ходе СВО.

«Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Иванову и Воробьёву были посмертно присвоены звания Героев России. Президент передал награды их вдовам.

Погибший в июле 2023 года полковник Иванов (позывной Ташкент), герой ЛНР, возглавлял 123-ю бригаду, которая принимала участие в освобождении Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, а также в обороне рубежей республики.

Погибший в июне 2023 года капитан Воробьёв в 2014 году присоединился к донбасскому батальону «Сомали» и дослужился до командира 1-й штурмовой роты батальона. Он погиб, выполняя штурмовую работу.

Как сообщалось ранее, 2 августа президент России в Кремле вручает государственные награды. Их получат военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, а также деятели образования и науки, медицины, культуры и некоторых отраслей экономики.

Владимир Путин вручит звания Героя России, ордена за заслуги перед Отечеством, ордена Почёта, ордена Мужества, ордена Пирогова, ордена Дружбы, а также медали, знаки отличия и почетные звания.