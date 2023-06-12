Москва, 12 июня, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками специальной военной операции 12 июня назвал их героями. Глава государства отметил, что они сражаются в самых жёстких боевых условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В глазах любого нормального человека — каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не в кино, это всё происходит в реале», — сказал Путин.

Во время беседы с военнослужащими в госпитале имени Вишневского в Красногорске, президент предложил им задуматься о дальнейшем развитии в рамках армии, в частности, он указал на возможность учёбы по военной линии.

Ранее во время визита в госпиталь Путин лично наградил командира стрелкового взвода старшего лейтенанта Юрия Жуланова звездой Героя России. Награды из рук главы государства получили и другие российские бойцы. В личной беседе с Путиным, которая состоялась некоторое время назад по телефону, Жуланов, получивший ранение во время вывода сослуживцев из-под обстрела, поделился с президентом своей историей и рассказал о своём самочувствии. Мужчина признался, что ему было очень приятно услышать похвалу лично от президента.