Москва, 17 июля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации. О результатах доложить до 1 сентября. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе говорится: рекомендовать высшим должностным лицам принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции.

Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица российских регионов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 июля в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым попросил его передать привет жителям региона, участвующим в военной спецоперации.

Кобзев в ходе встречи с главой государства рассказ о семи направлениях работы региональных властей, связанных со спецоперацией. Речь идёт, в частности, о поддержке иркутских военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей, реабилитации участников спецоперации, гуманитарной помощи, оказании помощи подшефному городу Кировску в ЛНР и поддержке местных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Президент 16 июля заявил, что положительно оценивает ход спецоперации. Российские военнослужащие ведут себя героически, занимают наиболее выгодные позиции, а все попытки ВСУ прорвать оборону российских войск не увенчались успехом.