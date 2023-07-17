Стамбул, Турция, 17 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Анкара до последнего прилагала усилия по спасению зерновой сделки, заявил 17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в турне по странам Персидского залива.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря её реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису», — указал он.

Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — подчеркнул он.

Президент Турции не исключил возобновления зерновой сделки до августа после планируемого им разговора с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост президент России Владимир Путин обозначил эту позицию. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.