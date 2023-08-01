Москва, 1 августа, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Российская часть зерновой сделки не была реализована из-за козней США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД прокомментировали высказывание представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила, что договорённость о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ больше не работает после приостановки зерновой сделки по инициативе Москвы.

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках сделки», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, США наоборот лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не смогли получить из России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 29 июля по итогам саммита Россия — Африка заявил, что бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших 3-4 месяцев. Решение об этом принималось из гуманитарных соображений. По словам российского лидера, оно продиктовано потребностями африканских стран и стремлением России избежать оснований для обвинений в адрес Москвы в бедственном положении этих государств.

В свою очередь страны Африки выразили благодарность России за предложение начать безвозмездные поставки зерна на континент, но не просят об этом, заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Путина, ни одна из договорённостей в рамках зерновой сделки перед Россией не была выполнена. Большая часть продукции остаётся в руках недобросовестных европейцев, хотя акция сугубо гуманитарная, никакие санкции её не должны в принципе касаться. Продолжение зерновой сделки не оправдывает её гуманитарное предназначение и не имеет никакого смысла. Россия с 18 июля завершила участие в зерновой сделке. Украинское зерно может быть замещено российской стороной как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, добавил президент РФ.