Москва, 2 августа, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Патерналистское поведение граждан удалось изменить с введением накопительной части пенсии. Люди поняли, что должны формировать дополнительный доход самостоятельно, заявили в Министерстве финансов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В министерстве отметили, что прежде граждане считали: их пенсионный доход должно создавать государство. С момента создания накопительной составляющей на смену патерналистскому поведению пришло понимание, что формировать дополнительный доход к будущей пенсии необходимо самостоятельно.

В Минфине добавили также, что создание и развитие накопительной составляющей пенсии «совпало с периодом сложных экономических условий». Это негативно отразилось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа 2023 года накопительные пенсии увеличатся в России на 10%. Работающим пенсионерам пенсии пересчитают.

С 1 января 2024 года в стране начнёт действовать новая программа долгосрочных сбережений. Граждане смогут использовать в качестве единовременного взноса сформированные средства пенсионных накоплений.

По мнению доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, стране давно был нужен закон о запуске программы добровольных долгосрочных сбережений. Теперь граждане смогут самостоятельно, исходя из своих желаний и возможностей, накопить прибавку к страховой пенсии. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ИА Регнум констатировала, что введение института долгосрочного контракта решает три задачи одновременно: внедрение нового института долгосрочных сбережений, формирование дополнительного дохода граждан и привлечение долгосрочных инвестиций в экономику страны.