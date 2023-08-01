Москва, 1 августа, 2023, 03:30 — ИА Регнум. С 1 августа россиян ждут изменения и нововведения в различных сферах и областях. О наиболее значимых — в обзоре ИА Регнум.

ИА REGNUM Россия

Цифровой рубль

Закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы вступил в силу 1 августа. Цифровой рубль — это одна из трёх форм нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Единым оператором указан Центробанк.

Население сможет пользоваться цифровым рублём с помощью привычных приложений любого банка через два-три года. Нацвалюта не станет обязательной.

Индексация утилизационного сбора

С 1 августа в России проиндексируют утилизационный сбор на легковые, лёгкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения коснутся ввоза импортных новых и б/у автомобилей юрлицами, но не затронут физических лиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до 3 литров.

Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.

Повышение пенсий

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Максимально они могут увеличиться на стоимость трёх баллов.

Также увеличат выплаты ещё двум категориям пенсионеров: 80-летним и уволенным.

Кроме того, на 10% вырастут накопительные пенсии.

Выдача электронных виз

С 1 августа иностранцы смогут получить единую электронную визу, действующую на территории всей страны. Список из 52 стран планируют расширить.

Безвизовые поездки в Китай

Безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном планируют запустить с 1 августа.

Пока прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран.

Онлайн-консультации в частных клиниках

С 1 августа некоторые частные клиники в рамках эксперимента смогут консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. В трёхлетнем эксперименте участвуют 15 компаний.

Советники по воспитанию в школе

До 25 августа в школах и ссузах должны появиться советники по воспитанию, которые будут заниматься внеурочной деятельностью учащихся.

На госслужбе — до 70 лет

Вступает в силу закон, согласно которому госслужащим на руководящих постах, достигшим 65 лет, могут увеличить срок работы до 70 лет.