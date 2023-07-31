Два релейных шкафа подожгли на железной дороге в Красноярском крае
В Красноярском крае неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге
Красноярск, 31 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае на участке железной дороги неизвестные подожгли два релейных шкафа, сообщили 31 июля в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖд).
Отмечается, что утром 30 июля железнодорожниками было зафиксировано возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово.
«Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Там добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла. Расследованием занимаются правоохранительные органы.
Как сообщало ИА Регнум, за последние несколько месяцев подобные случаи произошли в ряде регионов России. Так, ранее во Владимирской области задержали молодого человека, которого подозревают в диверсии на железной дороге.
Кроме того, в июне по делу о поджоге релейных шкафов в Москве задержали двух граждан Казахстана. Они подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе.