Красноярск, 31 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае на участке железной дороги неизвестные подожгли два релейных шкафа, сообщили 31 июля в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖд).

Отмечается, что утром 30 июля железнодорожниками было зафиксировано возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово.

«Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла. Расследованием занимаются правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, за последние несколько месяцев подобные случаи произошли в ряде регионов России. Так, ранее во Владимирской области задержали молодого человека, которого подозревают в диверсии на железной дороге.

Кроме того, в июне по делу о поджоге релейных шкафов в Москве задержали двух граждан Казахстана. Они подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе.