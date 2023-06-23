Москва, 23 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Два гражданина Казахстана были задержаны по делу о поджоге релейных шкафов в Москве. Об этом 23 июня сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственный источник.

Petrov Sergey/Global Look Press Релейные шкафы. Архивное фото

По его данным, два фигуранта подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, обеспечивающих работу семафоров.

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано порошковыми огнетушителями, на график движения ЧП никак не повлияло.

Журналисты уточняют, что личности 26-летнего и 27-летнего подозреваемых граждан Казахстана были установлены благодаря камерам (ранее они не были судимы). Фигуранты оформили временную регистрацию в подмосковном Пушкино.

По их словам, они пошли на диверсию, чтобы подзаработать. Такое предложение им поступило в социальных сетях. Отмечается, что за поджог релейных шкафов в Москве диверсанты получили 30 тысяч рублей на криптокошельки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Как передавало ИА Регнум, ранее в России фиксировались случаи диверсий на железной дороге.

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