Вашингтон, 2 августа, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Глава американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон признал, что провести честные президентские выборы в США в 2024 году будет невозможно после предъявления обвинений бывшему лидеру страны Дональду Трампу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Обвинение представляет собой откровенную угрозу и запугивание Демократической партией абсолютно всех её политических оппонентов. Послание режима Джо Байдена звучит следующим образом: «Мы посадим вас в тюрьму, если вы оспариваете выборы». Свободные и честные выборы в 2024 году официально невозможны», — заявил Фиттон.

По словам главы Judicial Watch, администрация Байдена отбросила законы и американскую конституцию, обвинив Трампа в том, что он посмел оспорить выборы-2020, имея на это право как президент, гражданин и кандидат на пост главы страны.

Власти пытаются отвлечь внимание от неопровержимых доказательств коррумпированности самого Байдена, пытаясь лишить свободы Трампа и превратить его в политзаключенного, считает руководитель общественной организации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа ведущий расследование специальный прокурор Джек Смит заявил, что сторона обвинения будет настаивать на ускоренной процедуре рассмотрения дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы-2020. До тех пор, пока суд не вынес приговор, Трамп считается невиновным, добавил Смит. Штурм Капитолия, по его словам, в январе 2021 года был беспрецедентным нападением на американскую демократию, и минюст намерен привлечь к ответственности всех причастных к этой атаке.

Против бывшего американского президента Дональда Трампа 1 августа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политик вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В штабе Трампа заявили, что новые выдвинутые обвинения против экс-президента США являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года. На данный момент Трамп является «фаворитом» предстоящей президентской гонки. Его сторонники отмечают, что бывший глава Белого дома всегда соблюдал законы США и следовал рекомендациям высококвалифицированных юристов.