Вашингтон, 2 августа, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Сторона обвинения будет настаивать на ускоренной процедуре рассмотрения дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы-2020, заявил 1 августа ведущий расследование специальный прокурор Джек Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мой офис будет просить об ускоренной процедуре проведения суда, чтобы наши доказательства могли быть подвержены оценке в суде присяжных», — сказал спецпрокурор журналистам.

До тех пор, пока суд не вынес приговор, Трамп считается невиновным, добавил Смит.

По его словам, штурм Капитолия 6 января 2021 года был беспрецедентным нападением на американскую демократию. Минюст привержен привлечь к ответственности всех причастных к этой атаке, заявил прокурор.

Как сообщало ИА Регнум, новые выдвинутые обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года, заявили в штабе Трампа. На данный момент Трамп является «фаворитом» предстоящей президентской гонки, отмечают сторонники политика. По их мнению, бывший глава Белого дома всегда соблюдал законы США и следовал рекомендациям высококвалифицированных юристов.

3 августа Дональд Трамп вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения его к ответственности по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».