Москва, 2 августа, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Росавиации и советник руководителя госкорпорации воздушного движения Елена Михеева подозревается в особо крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на трёх информаторов в правоохранительных органах.

Sledcom.ru Уголовное дело

Уголовное дело расследуется следователями управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе следствия установлено, что Михеева, работая в Росавиации, параллельно в 2019–2023 годах была в штате на полставки в подведомственном агентству ФГУП «Госкопорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД). Она числилась советником генерального директора по связям с общественностью и получала зарплату в размере 1,5–2 млн рублей в год.

Суть в том, что Михеева по факту не исполняла свои служебные обязанности. Установлено, что в корпорации она не появлялась, её работа в системе электронного документооборота отсутствует, ни с одним документом она за три года не ознакомилась.

Отмечается, что Михеева нанесла государству материальный ущерб в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, следователи Главного военного следственного управления СК возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи в выявленными хищениями при закупке для государственных нужд. В результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей.

Предполагается, что дело касается хищений при закупке мобильных систем разминирования «Аракс».

Суд в Удмуртии назначил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, задержанному по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.