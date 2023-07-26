Москва, 26 июля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Следователи Главного военного следственного управления СК возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи в выявленными хищениями при закупке для государственных нужд. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ГВСУ в ходе проверки допросили 12 человек, следователи для поиска документов провели 20 обысков. Расследование продолжается, правоохранители выявляют всех, кто может быть причастен к делу.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что дело касается хищений при закупке мобильных систем разминирования «Аракс».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года суд постановил арестовать полковника Росгвардии Сергея Волкова по делу о превышении должностных полномочий. Его обвинили в поставке некачественных комплексов «Орёл-БПЛА», предназначенных для борьбы с беспилотниками около Крымского моста.