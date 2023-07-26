Ижевск, 26 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Суд в Удмуртии назначил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, задержанному по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального управления СК в Telegram-канале.

Олег Бекмеметьев во ВКонтакте

«В 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности», — сообщили в пресс-службе.

Суд принял доводы стороны обвинения, требовавшей отправить Бекмеметьева под домашний арест на два месяца. Также в отношении него установили ряд других ограничений.

Бекмеметьев руководил Ижевском с 2018 года. В мае 2023-го он ушёл в отставку в связи переходом на новое место работы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года прокуратура Удмуртии передала в суд уголовное дело, возбуждённое против бывшего сотрудника администрации Ижевска. Его обвинили в получении взяток за отказ от замечаний при приёмке жилья в эксплуатацию. По версии следствия, чиновник брал взятки в период с 2017 по 2021 год.

В июне 2022 года суд признал экс-глава минстроя Удмуртии Ивана Ястреба виновным в получении взяток и мошенничестве с использованием служебного положения. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 14 млн рублей.