Волгоград, 1 августа, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В Волгоградском областном суде 1 августа состоялось первое судебное заседание по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА Регнум

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко допросил экспертов-историков и других специалистов, обладающих необходимой информацией. Также в судебном процессе были допрошены непосредственные свидетели — 84-летняя Роза Вишневская, 93-летняя Галина Ушкова, 86-летний Николай Сытин и 96-летняя Лидия Киселёва.

Они рассказали, как нацисты превратили детство в самый страшный период их жизни.

«23 августа 1942 года началась бомбежка. Все вокруг горело, стреляли, бомбили, это было что-то страшное. На третий день бомбежки мы оказались на улице. Попал снаряд между нашим домом и соседским. Осталась только воронка, хорошо нас не было в это время дома. Мы начали скитаться по оврагам, рыли ямы, чтобы спрятаться поглубже и только бы спастись. Вокруг было много убитых людей, я была ребёнком, но я это помню. Мы прятались, пока нас не нашли немцы и не увезли», — рассказала Вишневская.

По её словам, женщин, стариков и детей свозили в бывшие курятники, где держали в холоде и без еды. Каждое утро из сарая выносили трупы, а на их место привозили новых людей.

Семью Галины Ушковой немцы выгнали из дома, где обосновали штаб. Им также пришлось скитаться по оврагам и жить в пещерах. От голода у Галины Алексеевны умерла маленькая сестра, которой было всего 1,5 года.

«Осенью 1942 года немцы собрали много мирного населения и погнали в сторону Ростова. Когда мы шли по городу, видели много трупов, вокруг были одни развалины. По дороге немцы отбирали у родителей детей, которым на тот момент уже было 14 лет и отправляли в Германию», — вспоминает Галина Алексеевна.

Николай Сытин вспоминает, как немцы его, брата и бабушку погнали в Белую Калитву. Они шли последними в колонне из-за состояния бабушки. «Когда всех сажали в вагоны, нас сопровождали бандеровцы. Они кинули что-то, а брат Витька подумал, что это хлеб и протянул руки. Его прикладом по лицу ударили. Было много крови», — вспоминает Сытин. После освобождения их с братом отдали в детский дом.

В судебном заседании также приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, историки, эксперты, представители общественности, волонтёры.

Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках хоть как-то воспрепятствовать этим бесчинствам оккупантов виновные жестоко наказывались, вплоть до расстрела.

Расправы над мирным населением (избиения, истязания и смертные казни) проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области.

Важнейшей частью оккупационной политики был массовый насильственный угон в рабство жителей региона, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезено более 73 тыс. советских граждан, с большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли.

Свыше 95 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной Армии — вооружённых силах СССР и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в условиях, несовместимых с жизнью, в 47 лагерях на территории области, подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням.

Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 361 тыс. человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, УФСБ России по Волгоградской области предоставило для судебного процесса порядка 200 архивных материалов, в числе которых акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области.

В представленных документах содержатся сведения о зверствах, совершённых против мирных жителей и советских военнопленных в период Великой Отечественной войны в Сталинграде. В архивах нашли и данные о преступниках и их жертвах, а также показания о местах и обстоятельствах.

Ранее решения о признании геноцидом и преступлением против человечности массовых убийств мирных жителей в годы Великой Отечественной войны приняли суды целого ряда регионов России — Московской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской областей, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым.