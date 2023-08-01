Волгоград, 1 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. ФСБ представила в суде более 200 доказательств геноцида советского народа со стороны нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в управлении службы по Волгоградской области 1 августа.

Кадр из видео «Высота 102»

Уголовное дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом поступило в суд в июне 2023 года. В 14 томах дела есть сведения о преступлениях, совершённых в отношении 130 тысяч мирных жителей и солдат Красной армии. 1 августа суд заслушает свидетелей по делу.

«В качестве доказательной базы с целью рассмотрения указанных преступлений использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, поисковых отрядов», — рассказали в ФСБ.

Среди представленных в суд материалов — протоколы допросов немецких военнопленных, свидетельства очевидцев, служебные документы НКВД. Документы содержат информацию о преступлениях против мирных граждан и советских военнопленных, данные об исполнителях преступлений и их жертвах, местах и обстоятельствах совершения преступлений.

Сталинградская область была частично оккупирована немецко-фашистскими войсками в 1942–1943 годах. Сталинградская битва, завершившаяся 2 февраля 1943 года победой Красной армии, стала одним из основных сражений Великой Отечественной войны.

Ранее решения о признании геноцидом и преступлением против человечности массовых убийств мирных жителей в годы Великой Отечественной войны приняли суды целого ряда регионов России — Московской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской областей, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым.