Смоленск, 19 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Смоленский областной суд на заседании 19 июля признал геноцидом и преступлением против человечности массовые убийства мирных жителей региона, совершённые нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заявление было направлено в суд органами прокуратуры по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. В ходе заседания были представлены архивные материалы, опрошены историки и другие специалисты, в том числе очевидцы событий, бывшие малолетние узники нацистских концлагерей.

«Спустя столько лет для нас, людей, живущих в России, принципиально важно доказать те преступные злодеяния, которые нацисты творили на нашей земле. Раскрыть всю глубину бесчеловечности и низости нацистской Германии и тех, кто ей помогал в преступлениях над мирными гражданами. В связи с возрождением неонацизма и популярностью нацизма в современном мире эта тема касается многих из нас, наших родных и близких», — заявила ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Территория Смоленской области была оккупирована нацистами и их пособниками с июля 1941-го по сентябрь 1943 года. Эксперты в суде отметили особую жестокость, которую проявляли пособники нацистов с Украины, из Польши и ряда других стран и территорий. Жертвами геноцида стали более полумиллиона жителей региона. Размер материального ущерба региону оценён в 17 трлн рублей.

«Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками истреблено более 510 тысяч человек, из них 90 тысяч мирного населения и 300 тысяч военнопленных», — отметил в своём комментарии официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

Ранее действия нацистов и их пособников признали геноцидом судебные органы ещё 12 регионов России — Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской областей, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым.