Воронеж, 24 мая, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в период оккупации региона нацистами в 1942–1943 годах. Об этом 24 мая сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Отмечается, что с заявлением об установлении данного факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун.

«Суд решил заявление прокурора Воронежской области <…> удовлетворить», — говорится с сообщении.

Ранее агентство сообщало о том, что для свидетельств о массовых преступлениях фашистов в суд будут приглашены историки, поисковики, жители, которые помогали хоронить убитых нацистами людей, узники концлагерей. Отмечается, что в регионе в 1942–1943 годы нацистами была создана сеть концлагерей, наиболее крупный из них — «Дулаг-191» в Острогожске, где содержали около 5 тысяч военнопленных и мирных жителей, их использовали на строительстве железной дороги «Берлинка» от Берлина до Ростова, уничтожение населения фашистскими захватчиками было целенаправленным, они специально создавали невыносимые условия проживания на оккупированных территориях.

«По планам Гитлера Воронежская область должна была войти в состав Рейхкомиссариата Украины, Воронеж рассматривался как центр генерального округа Черноземья», — приводят журналисты слова судьи.

По информации Минобороны России, сражение за Воронеж было кровопролитным. На его территории ныне в 46 братских могилах покоится 26 791 защитник города. В ходе боев на Верхнем Дону и у стен Воронежа летом и осенью 1942 г. противник потерял убитыми не менее 100 тыс. солдат и офицеров.

Под Воронежем была разгромлена 203-тысячная 2-я венгерская армия. Ее гибель стала самым крупным поражением за всю почти тысячелетнюю историю этого европейского государства. В многотомной истории Венгрии есть раздел «Воронежское бедствие». Венгерские историки утверждали: «Активному ведению кампании на Восточном фронте положила конец катастрофа под Воронежем в январе 1943 г., где Венгрия потеряла половину своих вооруженных сил и почти всю технику». В плен попали командующий 3-м венгерским армейским корпусом генерал Штомм и начальник артиллерии этого корпуса генерал Деше.

Указом Президента Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны, Воронежу присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».