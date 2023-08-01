Краснодар, 1 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержали 49-летнего мужчину, передаёт телеканал «Кубань 24» со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

По предварительным данным, в детском лагере «Счастливое детство» мужчина зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей действия сексуального характера.

«По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

По данным источника в правоохранительных органах, от действий злоумышленника пострадали два ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в одном из торговых комплексов в Москве педофил напал на 14-летнюю девочку. О случившемся подросток рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Несколькими днями до этого происшествия в Москве мужчина изнасиловал девочку в парке «Царицыно». Известно, что ребёнок имеет психические отклонения, ранее она проходила лечение в специализированной клинике.