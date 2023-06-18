Москва, 18 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Москве мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в парке «Царицыно», сообщило 18 июня РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Домогательство

10 июня на девочку с психическими отклонениями, ранее проходившую лечение в специализированной клинике, набросился в парке неизвестный. Дома об изнасиловании ребёнок ничего не сообщил. Вечером она пожаловалась матери на боли в почках.

Девочку госпитализировали и уже в больнице установили факт изнасилования. Мать ребёнка обратилась в полицию, правоохаринатели задержали подозреваемого — судимого за изнасилование в 2010 году.

Против задержанного возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве мужчина, находясь в гостях у знакомого, избил и изнасиловал девочку. Позднее он повторил свой поступок. Речь идёт о событиях 2022 года.

14 июня 2023 года стало известно о том, что ему предъявили обвинения и отправили под арест. Арестованный — ранее дважды судимый за изнасилования житель Москвы.