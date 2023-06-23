Москва, 23 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку, сообщила 23 июня пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

По данным следствия, 21 июня мужчина 1994 года рождения, находясь в одном из торговых комплексов на юго-востоке российской столицы, совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки 2008 года рождения.

О случившемся девочка рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». В ближайшее время фигуранта доставят в суд, следователи будут настаивать на аресте.

Как ранее передавало ИА Регнум, в мае за изнасилование девятилетней девочки в Якутии был задержан врач детской больницы. По данным телеканала, бабушка вызвала 9-летней внучке врача на дом, поскольку девочка чувствовала себя плохо. На вызов приехал 42-летний замглавврача, который осмотрел ребёнка и заверил бабушку, что девочку нужно отвезти в больницу.

Однако вместо госпитализации врач отвёз ребёнка к себе домой и там изнасиловал. После этого он убедил девочку не рассказывать о случившемся взрослым, пригрозив ей наказанием. Родителям удалось узнать о случившемся и педофила задержали.

Ранее СМИ сообщили о якутском стримере Айдере А., который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней внучки своей сожительницы. Причём случилось это во время прямого эфира. Кадры изнасилования попали в Сеть и вызвали огромный общественный резонанс.

Позднее выяснилось, что изначально он был задержан за то, что по видеозвонку показал свои гениталии ребёнку 2015 года рождения. 13 мая суд его арестовал по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).