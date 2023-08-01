Вашингтон, 1 августа, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Террористические атаки на территории России говорят о военной слабости режима украинского лидера Владимира Зеленского, они чреваты для него преждевременной смертью. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Сергей Корсун ИА REGNUM Подстава (Зеленский, атака БПЛА на Кремль)

Экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил о недавнем заявлении Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором он заявил, что Украина становится сильнее. Глава киевского режима назвал удары по мирной инфраструктуре справедливыми. Ведущий поинтересовался у Джонсона, как стоит понимать такие высказывания и к чему они приведут Зеленского.

«Он идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

По словам Джонсона, порядка 90% переданных Киеву американских боевых машин были уничтожены только во время одной российской атаки. На поле боя Украина не может противостоять России и помешать ей уничтожать технику. Россия при этом продолжает военное наступление, а Украина стремительно проигрывает, констатировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два украинских дрона уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», уточнили в Минобороны РФ.

Российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ, заявил 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Киевский режим сосредоточился на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры в российских городах и населённых пунктах на фоне провального «контрнаступления», в этой связи приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря, добавил министр.

В результате специальной военной операции правительство на Украине сменится на дружественное по отношению к России, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией. Такое мнение высказал 31 июля колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.