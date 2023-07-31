Вашингтон, 31 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией. Такое мнение высказал 31 июля колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина присоединится к списку стран, которые Америка оставила в руинах», — написал он. По словам Марковски, Украине уготована учесть быть расходным материалом в руках НАТО, которое желает отыграться за унизительное поражение в Афганистане.

«Противостояние с Россией на Украине должно было быть победоносным для альянса. Но этого не случилось», — отметил он, добавив, что Зеленскому ничего не мешало предотвратить этот конфликт.

Марковски отметил, что некогда образованная страна превратилась в страну попрошаек, а её лидер по всему миру ходит с протянутой рукой.

Тем временем обозреватель Telegraph Ричард Кемп считает, что Украина может потерять своего главного союзника в лице Соединённых Штатов из-за выборов в США в 2024 году. По его мнению, выборы в США однозначно играют против Зеленского, поскольку для переизбрания действующему главе Белого дома Джо Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился.

А сербское издание «Политика» назвало главный страх президента Украины. Как написала обозреватель Биляна Митринович-Рашевич, глава Украины боится, что западные союзники потеряют терпение и принудят его к переговорам с Россией. Тогда всё, что Украина делала на протяжении боевых действий, окажется ненужным и необоснованным.