Вашингтон, 31 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В результате специальной военной операции правительство на Украине сменится на дружественное по отношению к России, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его мнению, конфликт закончится поражением и ослаблением Североатлантического альянса, который в итоге «начнёт разваливаться». Страны будут покидать НАТО, которая доказала свою неэффективность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе, утвердивший планы нарастить группировку войск и военную инфраструктуру у границ России, подтвердил агрессивную сущность альянса.

Колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией.

Марковски отметил, что некогда образованная страна превратилась в страну попрошаек, а её лидер по всему миру ходит с протянутой рукой.