Мелитополь, 31 июля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Планы украинских боевиков по форсированию Днепра сорвали российские военные, сообщил 31 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что противник стягивает силы на правом берегу Днепра в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области. ВСУ планировали в конце июля начать отсюда операцию по форсированию остатков пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы отмечают, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС. Украинские диверсанты переодеваются в гражданскую одежду или российскую военную форму с целью проникнуть на территорию России, но российские военные знают, как с этим бороться и выявляют диверсантов.

В ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затопило. В результате в Херсонской области погибли 55 человек. На лечении находились 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Ранее российские бойцы при попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ уничтожили три быстроходных лодки с личным составом противника. Ликвидированы гаубица Д-30, два миномётных расчёта, склад с горюче-смазочными материалами и живая сила ВСУ.