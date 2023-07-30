Москва, 30 июля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС. Об этом, как сообщили в Минобороны России, рассказал российский военный с позывным Таган.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До потопления Каховской ГЭС такое не было в принципе возможно», — сказал боец.

Таган пояснил, что украинские диверсанты переодеваются в гражданскую одежду или российскую военную форму, чтобы проникнуть на территорию России. Однако российские бойцы знают, как с этим бороться и выявляют диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затопило. В результате в Херсонской области погибли 55 человек. На лечении находились 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что Киев, начав 4 июня контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях, не достиг ни одной из целей. Украина бросила в бой подразделения, обученные странами НАТО, а они понесли большие потери в людях и технике.