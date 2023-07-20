Херсон, 20 июля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Российские бойцы при попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ уничтожили три быстроходных лодки с личным составом противника, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Кроме того, артиллеристы группировки на херсонском направлении ударили по позициям артиллерийских и миномётных расчётов украинских сил в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.

Ликвидированы гаубица Д-30, два миномётных расчёта, склад с горюче-смазочными материалами и живая сила противника, добавил военный.

Ранее ИА Регнум передавало, что российский дрон «Упырь» успешно отработал по десанту противника, передвигавшемуся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту. Операторы БПЛА смогли поразить технику ВСУ дважды, второй раз в ходе попытки эвакуации подбитой лодки.

Неудачи на восточном направлении могут вынудить украинских военных двинуться на юг. Силы киевского режима оказались в заметно более сложном положении после разрушения Каховской ГЭС, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВСУ.