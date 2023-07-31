Москва, 31 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Запад уже начинает дистанцироваться от Украины, потому что есть множество причин, указывающих на неэффективность расходования многомиллиардных ресурсов, что не нравится как избирателям в США, так и в европейских странах. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев находится в сложной ситуации, поскольку Запад недоволен неэффективным и бесцельным расходованием многомиллиардных ресурсов от НАТО.

По словам политолога Шаповалова, на недовольство западных политиков неэффективными действиями Киева указывает целый ряд факторов.

«Появляются западные критические статьи в отношении украинских властей и их неудачного контрнаступления. Таким образом идёт подготовка западных стран к смене отношения к Украине и её лидеру. Также происходит резкое сокращение присутствия Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) в медиапространстве Запада. Да и западные лидеры ещё некоторое время назад часто посещали Киев, сейчас в этом ключе полное затишье», — рассказал Шаповалов.

Следующим фактором политолог назвал видимое сокращение финансирования Украины, о чём свидетельствует не только снижение денежной помощи, но и поставок вооружения. Так, европейские страны решили не поставлять новую технику Киеву, а перейти на ремонт отправленной ранее. Также Шаповалов напомнил и ситуацию на саммите НАТО в середине июля, когда украинский лидер сделал несколько резких критичных заявлений в сторону западных союзников, а те в свою очередь позволили себе не устроивший Киев ответ. Всё это, по мнению политолога, указывает на то, что Запад начинает дистанцироваться от Украины.

«Для Запада Зеленский и Украина в целом — это уже отыгранная карта, поскольку ничего не получается. А когда впереди президентские выборы, то США нужно менять курс, ориентируясь на внутреннюю политику, а не на внешнюю. Избиратель оценивает, насколько тот или иной политик проявил себя в защите национальных интересов и развития американской экономики. Поэтому по мере приближения к выборам нарастает заинтересованность всех политиков США в удовлетворении интересов собственных избирателей», — отметил Шаповалов.

На приближающиеся президентские выборы в США и вытекающую из этого смену настроений во внешней политике указал и политолог Александр Коньков. Он допустил, что Штаты в скором будущем захотят прекратить невыгодный для них конфликт на Украине.

«Демократия предполагает отчётность перед народом, перед электоратом о своих усилиях, в том числе о потраченных средствах государства. Были громкие обещания и затраты на ВСУ, но результата нет, тогда у западных властей и даже у их народа появляются вопросы к эффективности расходования многомиллиардных средств. А Байдену будут не в плюс потраченные впустую деньги налогоплательщиков. Поэтому Вашингтон будет всячески убирать эту проблему в виде выкачивающего деньги конфликта на Украине либо хотя бы пытаться на время отложить его», — поделился мнением Коньков.

Более того, эксперт напомнил, что не только властям США начинает мешать украинский кризис, поскольку в 2024 году будут парламентские выборы в Европе. Поэтому, по мнению Конькова, Западу в целом становится не нужна Украина, а помощь ей начинает становиться балластом.

Ранее в издании Telegraph появился материал, в котором было сказано, что Украина может потерять своего главного союзника в лице США из-за выборов американского президента в 2024 году. По мнению автора статьи, обозревателя Ричарда Кемпа, выборы в США играют против президента Украины, поскольку для переизбрания действующему главе Белого дома Джо Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился. Только так действующая администрация сможет сохранить голоса избирателей. Поэтому, по мнению Кемпа, в скором времени США могут начать настаивать на мирных переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, сербское издание «Политика» назвало главный страх президента Украины Владимира Зеленского. Как написала обозреватель Биляна Митринович-Рашевич, глава Украины боится, что западные союзники потеряют терпение и принудят его к переговорам с Россией. Тогда всё, что Украина делала на протяжении боевых действий, окажется ненужным и необоснованным.

Ранее подполковник ВС США Тони Шаффер поделился в интервью для журналиста Стивена Гарднера, что полная некомпетентность президента Украины подорвала контрнаступление ВСУ. По его словам, серьёзной ошибкой украинского лидера стало то, что он постоянно публично рассказывал о планах украинской армии нанести удар по тем или иным районам, а также о проблемах, с какими сталкивались ВСУ, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов.