Лондон, 31 июля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Украина может потерять своего главного союзника в лице Соединённых Штатов из-за выборов в США в 2024 году, написал обозреватель Telegraph Ричард Кемп.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США», — написал он.

По его мнению, выборы в США однозначно играют против президента Украины Владимира Зеленского, поскольку для переизбрания действующему главе Белого дома Джо Байдену необходимо, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился.

Продолжающееся военное противостояние лишит Байдена голосов избирателей, именно поэтому Соединённые Штаты в ближайшее время будут настаивать на мирных переговорах, заключил Кемп.

Как сообщало ИА Регнум, сербское издание «Политика» назвало главный страх президента Украины Владимира Зеленского. Как написала обозреватель Биляна Митринович-Рашевич, глава Украины боится, что западные союзники потеряют терпение и принудят его к переговорам с Россией. Тогда всё, что Украина делала на протяжении боевых действий, окажется ненужным и необоснованным.