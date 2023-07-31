Афины , 31 июля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Греции по ошибке распространило фотографию секретной карты военного объекта с брифинга заместителя министра Никоса Хардалиаса, сообщил 31 июля новостной портал antitheto. gr.

Министерство обороны Греции Фото с заблюренными картами

Отмечается, что после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа-Анхиалос Хардалиас начал внеочередные проверки соблюдение требований пожарной безопасности на военных объектах. Министерство национальной обороны опубликовало фотографию с брифинга, на которой замминистра стоит перед подробной картой с топливным складом, на карте четыре раза нанесено слово «Секретно».

Фотографии были разосланы вместе с пресс-релизом министерства обороны. Вскоре после этого был отправлен новые пресс-релиз с заблюренными картами.

Позднее стало известно, что проверки пожарной безопасности в подразделениях прекращены, а визиты замминистра национальной обороны на аэродромы Петсали в Янине, Араксос и Андравида, намеченные на 31 июля, отложены.

Как передавало ИА Регнум, пожар на складе боеприпасов 111-го полка ВВС Греции вспыхнул 27 июля близ города Неа-Анхиалос в районе Карампа префектуры Магнисия в центральной части Греции. Боеприпасы начали взрываться, пострадали люди.

Из Карампа пришлось эвакуировать жителей. Склад загорелся из-за сильных лесных пожаров, бушующих в Греции уже две недели: огонь перекинулся на военный объект из-за сильного ветра.

После случившегося командира подразделения ВВС, на складе которого произошёл пожар со взрывами боеприпасов, отстранили от работы. Ранее командование утверждало, что ничего подобного произойти не может, поскольку системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов исправны.

После ЧП выяснилось, что на объекте не было надлежащей пожарной охраны и противопожарной защиты. Идёт расследование произошедшего, которое установит, кто ещё понесёт ответственность за пожар и взрывы на складе.