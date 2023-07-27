Афины , 27 июля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Власти Греции призвали местных жителей эвакуироваться на 3 км от горящего склада боеприпасов в Неа-Анхиалос. Об этом 27 июля сообщил греческий информационный портал newsit. gr.

Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

В районах Караба и Неа-Анхиалос проводится эвакуация населения из-за взрывов на складе боеприпасов ВВС. Соответствующее предупреждающее сообщение жители получили на свои мобильные телефоны. В нём говорилось, что необходимо удалиться от опасного места на 3 км и ждать дальнейших указаний. Также сообщается об эвакуации морем нескольких десятков человек.

Как ранее сообщало ИА Регнум, склад боеприпасов загорелся в центральной части Греции. На складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе вспыхнул пожар с непрерывными взрывами, по словам очевидцев, взрывы были слышны до Волоса, сообщил греческий телеканал ERT. В Генштабе Греции уточнили, что склад принадлежит 111-му полку ВВС. На месте работают пожарные и спасатели, персонал и местных жителей эвакуируют. Известно о пострадавших от взрывов жителях. Дома в Неа-Анхиалосе получили повреждения, выбиты окна.