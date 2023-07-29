Афины , 29 июля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Греции отстранили от работы командира подразделения ВВС, на складе которого произошёл пожар со взрывами боеприпасов, сообщил 29 июля греческий портал «Прото тема».

Кадр из видео

Отмечается, что командование 111-го авиакрыла ВВС Греции, в зоне ответственности которого вспыхнул пожар, утверждало ранее, что ничего подобного произойти не может, поскольку системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов прекрасно работают.

На деле оказалось, отмечает издание, что всё не так, и на объекте не было надлежащей пожарной охраны и противопожарной защиты. Это особенно тревожно, поскольку 111-е авиакрыло — это втрое по значимости подразделение греческих ВВС, сообщил портал.

Издание напомнило, что ответственность за случившееся в подразделении лежит на командире, и командование ВВС решило заменить командира 111-го авиакрыла. Идёт расследование ЧП, которое установит, кто ещё несёт ответственность за пожар и взрывы на складе боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе боеприпасов 111-го полка ВВС Греции вспыхнул 27 июля близ города Неа-Анхиалос в районе Карампа префектуры Магнисия в центральной части Греции. Боеприпасы начали взрываться, пострадали люди.

На место выехала большая группа специалистов экстренных служб. Из Карампа пришлось эвакуировать жителей. Склад загорелся из-за сильных лесных пожаров, бушующих в Греции уже две недели: огонь перекинулся на военный объект из-за сильного ветра.