Афины , 28 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Основная масса пожаров в Греции связана с человеческим фактором, заявил 28 июля министр климатического кризиса и гражданской защиты страны Василис Кикилиас, сообщил телеканал ERT.

Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press Последствия пожаров на о. Родос

Комментируя ситуацию с пожарами в стране, он заявил, что сегодня первый день, когда Греция находится вне «красной зоны». В течение десяти последних дней вспыхнуло 667 лесных пожаров, то есть каждый день — по 60 пожаров.

«Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла», — заявил Кикилиас.

В итоге в Греции сгорело порядка 40 тысяч гектаров леса. Из всех пожаров особенно тяжёлыми были десять, отметил чиновник Один пожар преодолел противопожарную полосу шириной 200 метров.

В борьбе с огнём погибли три человека, в том числе два пилота самолёта. Кикилиас пообещал семьям погибших помощь от государства.

В Греции больше двух недель стоит сильная жара, на фоне которой с 17 июля значительно ухудшилась ситуация с пожарами.

Как сообщало ИА Регнум, с острова Родос пришлось эвакуировать сначала две тысячи человек, затем ещё порядка 30 тысяч. 25 июля на острове Эвбея во время тушения пожара рухнул самолёт: погибли оба пилота.

27 июля в Фессалии возле города Неа-Анхиалоса загорелся склад боеприпасов ВВС республики. Проживающих поблизости от места ЧП призвали уехать на безопасное расстояние.