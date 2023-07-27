Волос, Греция, 27 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Возле города Неа-Анхиалос в Фессалии в центральной части Греции загорелся склад боеприпасов ВВС Греции. Об этом 27 июля сообщил телеканал ERT.

Иван Шилов ИА Регнум

«На складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе вспыхнул пожар с непрерывными взрывами. По словам очевидцев, взрывы были слышны до Волоса», — говорится в публикации канала.

В Генштабе Греции уточнили, что склад находится в районе Карампа, принадлежит 111-му полку ВВС.

«Сейчас в районе, где на военном объекте взрываются ракеты греческих ВВС, развивается наихудший сценарий», — сообщил Генштаб.

Сообщается, что на месте работают пожарные и спасатели. Персонал и местных жителей эвакуируют.

Известно о пострадавших от взрывов жителях. Дома в Неа-Анхиалосе получили повреждения, выбиты окна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 июня в Болгарии сгорел склад с материалами для производства оружия, принадлежавший бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в 2014 году. Это второе подобное ЧП на объекте за год.